嚐蝦好時節！ 高雄寒軒推蝦料理

高雄寒軒推出多道蝦料理。（柯宗緯攝）

高雄寒軒推出多道蝦料理。（柯宗緯攝）

高雄寒軒推出多道蝦料理，圖為南洋香辣蝦。（柯宗緯攝）

「馬拉盞蝦球煲」。（柯宗緯攝）

「心花怒放」甜品，美到令人捨不得吃下肚。（柯宗緯攝）

就是要嚐鮮！每年清明節前後，二至四月是草蝦最肥美季節，高雄寒軒國際大飯店特地推出各式鮮蝦料理，有重口味下酒菜「南洋香辣蝦」、「馬拉盞蝦球煲」，也有清爽口味的「檸檬胡椒蝦」、「芋泥鳳尾蝦」、「蝦仁雪茄春捲」等，即起至4月底前歡迎饕客來嚐鮮。此外，最吸睛的是「心花怒放」甜品，「3D果中花」圍繞著由海藻糖和檸檬汁醃漬過的蘋果雕花，美到令人捨不得吃下肚。

寒軒國際大飯店行政主廚梁銘禎表示，每年2-4月和8-11月是產卵期，處於產卵期的草蝦最是壯碩肥美，肉質結實，口感Q彈，微微的海水鹹味，把蝦肉襯托得格外鮮甜。「這個季節的草蝦個頭巨大，煮熟後通體紅豔鮮脆非常討喜，是宴客必備佳餚。」

其中7A貴賓軒的「檸檬胡椒蝦」，採用一斤8隻的霸王草蝦下油鍋炸紅，起油鍋先淋上檸檬汁，再以胡椒鹽調味。草蝦雖然經炸過，去殼發現個頭並沒有縮減、肉質依舊鮮嫩，滲透進來些許的檸檬酸，讓整道菜呈現清爽可口的春天氣息。

口味偏重的朋友可以在40樓觀海軒品嘗到「馬拉盞蝦球煲」和「南洋香辣蝦」。「馬來盞」是來自澳門的葡式醬料，味道類似XO醬，但不像XO醬那麼濕油，主要由蒜頭，紅葱頭，干貝，海小蝦、火腿、洋葱乾炒而成，可用來炒飯拌麵、夾饅頭配麵包、炒空心菜、炒苦瓜、小黃瓜、芹菜魷魚，還能做湯圓、水餃的內餡，讓人一吃上癮回味無窮。梁主廚以馬來盞醬慢火熬煮草蝦球，鹹香撲鼻蝦球緊實，白飯可以再叫一碗。

「南洋香辣蝦」則是先把蝦米、扁魚、朝天椒和沙茶炒香，再把帶殼草蝦下鍋大火拌炒，海味鮮加重辣，是富南洋風味的下酒菜。外形像雪茄細長的「蝦仁雪茄春捲」，是把草蝦和白蝦剁碎，以春捲皮捲成條狀後油炸，兩端沾上黑白芝麻，中間以義大利油醋勾線，趁熱沾點主廚親手調的芥末子沙拉入口，外表酥脆、內裡蝦泥鮮嫩，酸酸辣辣地口感輕盈。

甫獲交通部觀光局頒發觀光產業優良從業人員的點心房莊健宏主廚，則帶領他的得意門生楊皖寧，於春季推出「心花怒放」甜品盛典，以風靡日本的「3D果中花」圍繞著由海藻糖和檸檬汁醃漬過的蘋果雕花，呈現春天百花綻放、欣欣榮景的夢幻仙境。

莊主廚表示，「不同於市售以色素注入花瓣顯色，我們是以新鮮的食用花取代，完全不添加色素。」如此栩栩如生，結合花藝與烘焙巧技，為精彩宴席畫下完美的句點。品味寒軒國際大飯店「春之頌～嚐鮮蝦料理」，服務專線07-322 2000。

(中時)