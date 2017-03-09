伏流水是救命水　台水董座取經二峰圳

台灣自來水公司董事長郭俊銘（左），9日到來義二峰圳取經，屏科大工學院院長丁澈士(右)一直隨側在旁講解。(謝佳潾攝）

台灣自來水公司董事長郭俊銘（左），9日到來義二峰圳取經，屏科大工學院院長丁澈士(左二)一直隨側在旁講解。(謝佳潾攝）

來義鄉二峰圳近百年來供應部落居民免費用水，雖然近期因疏濬工程等原因出現罕見的缺水狀況，但這項日人所留下的工程仍不容小覷，9日台灣自來水公司董事長郭俊銘特地南下取經，他指出，台水將以伏流水成為民生替代用水為發展導向。

「要讓伏流水變成民眾救命水。」郭俊銘說，二峰圳堪稱是國內水利工程史的奇蹟，日本水利技師鳥居信平94年前設計地下集水廊道收集伏流水，百年來不僅造福居民、也讓現在陷入缺水困境的台灣出現新希望，台水相信開發類似工程，必能解決困境。

他指出，台灣有兩大取水問題，一是汛期時要在高濁度水源中取乾淨水，二是要在枯水期取到足夠的水，而目前已研發出高端技術解決前者，但後者仍陷困境中，經多方考察、評估後，認為讓伏流水成為替代用水是最好的方法，因此近期已在大甲溪做測試，盼能達成目標。

昨日郭俊銘親赴來義鄉取經，長期關心二峰圳的屏科大工學院院長丁澈士一直隨側在旁講解，他說，利用洪水、蓄水地下、增源減洪的概念是台灣水資源運用的未來導向，只要善用降雨量大的上游區塊進行地下水補注，下游平原就能有水可用。

他強調，二峰圳尚未因疏濬工程、重車出入頻繁等問題造成缺水狀況前，往年豐水期每天的流量約有20萬噸，而枯水期也有7萬噸，幸縣府目前爭取經費修復中，預計5月間能恢復過往風采。

(中時)