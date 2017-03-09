正修科大社團嘉年華 滑板社超吸睛

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今年成立的滑板社帶動全校掀起一陣滑板風潮。(郭韋綺攝)

高雄正修科技大學「舞藝非凡──社團嘉年華會」，今(9)熱鬧登場，琳瑯滿目社團包括生存遊戲社、亞太青年聯合海外學習服務社、弦舞吉他社、原住民社大秀絕活，走進活動現場就感受到這股熱情，洋溢年輕人的青春與活力。

值得一提的是，今年新成立「滑板社」，帶動全校掀起一陣滑板風潮，來自大陸杭州師範大學錢江學院廣播電視編導系三年級交換生孫潔如，鼓起勇氣站上滑板，嚐試滑板初體驗，小小一塊滑板，對平衡力與重心的操控，是一大考驗，滑了幾次於可以滑行，有追風的感覺，頗有成就感。

時尚生活創意設計系一年級同學陳柏蒼以初生之犢不畏虎的衝勁創設，現場秀滑板技巧，吸引不少對滑板有興趣的同學圍觀。

陳柏蒼說，滑板屬於極限酷炫運動，未來將與文藻外語大學、樹德科大舉辦比賽，增進與他校同好的技術交流，讓滑板技巧更精進。

(中時)