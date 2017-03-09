道路拓寬拖3年包商險倒 基市府判賠1911萬

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基隆市政府2010年發包中山一、二路拓寬工程，當時因民宅拆遷、發包程序等問題，市府要求包商展延達1160天，導致承包商成本嚴重虧損，向法院提出給付工程款告訴。法院審理後，判決基隆市府應賠償包商1900多萬元。

判決書指出，市府與包商於2010年7月簽訂契約，約定價金8億4688萬元，工期天數1088天，但市府於2011年5月至2014年5月連續4次，以配合火車站站體建設、周遭民宅拆除延期，以及網圖修正等多項因素，分別要求包商展延工期合計一共1160天。

廠商控訴，開工後市府就因發包程序、工區未能交付，以及民宅拆遷等問題，展延工期累積到1160天，導致完工之日遙不可及，同時造成工程品質作業費、包商管理費成本暴增，在訴訟時向市府求償2800多萬元損失。

工程監造單位顧問公司也證稱，承包商若無意外應可在工期內將建設完工，但因為市府不斷展延工期，導致包商承受所損失，責任應由市府承擔。

基隆地方法院則認定，該工程經歷5次變更，應以工程變更後的金額為計算依據，才能反應增加之必要費用，判決市政府應賠償承包商1911萬8343元。而市府表示，目前仍未收到判決書，待收到判決書後再行研議。

(中時)