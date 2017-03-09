棄教從商 涂鐵雄事業有成回饋教育

台師大校友、彰化高爾夫球場董事長涂鐵雄（左起）與台師大校長張國恩皆是跨領域發展，盼為台灣教育盡心力。（林欣儀攝）

技職與學術教育體系的跨領域結合！畢業於國立台灣師範大學的涂鐵雄，放棄公教鐵飯碗、毅然從商，不但闖出一片天，還回饋母校與台灣體壇；而技職體系出身的台灣師範大學校長張國恩因埋頭研究，意外走進學術殿堂，兩人9日在台中會談，希望為台灣教育盡心力。

50年前從台師大衛生教育系畢業，涂鐵雄先到省政府衛生處工作2年，他說，當時月薪資不到千元，而因身為公教子弟，為了「錢途」、也是因緣際會，毅然轉而投身商業界，開工廠做起寵物用品、自行車的製作，曾經一年業績不到200萬台幣，仍堅持走下去。

「老義工、做公益！」是涂鐵雄對自己的期許，喜愛高爾夫球運動的他不但設立彰化高爾夫球場，多年來對栽培後進更不遺餘力，涂鐵雄說，打球過程中接觸過許多選手，決定透過基層比賽，從小學、中學開始培養全員，讓高球運動扎根，「或許眼前看不到具體效益，但理想在不斷前進的未來」。

同樣跨領域的張國恩從台北工專、台灣工業技術學院這一路走來，皆是技職體系，他笑說，碩士畢業時適逢台積電成立，但因為想要深入研究、希望教育下一代，一頭埋入學術領域，更進入台師大，決定用專業的電腦輔助教學，雖一開始對教育專業不慎了解，但從淺入伸學習，好像修了另一個博士學位。

兩個跨領域、闖出一片天的產業、學術界領頭羊昨天開心會談，他們強調，台灣教育不應該拘泥於現況，盼透過產、學的另一種合作模式，讓菁英學生與弱勢學生能碰在一起並擦出火花，更能跨出台灣島、邁向國際。

(中時)