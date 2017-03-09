演藝學子遭毆傷 破相影響星途獲賠9萬
一名就讀崇右技術學院演藝系的徐姓男大生，外型挺拔英俊，去年6月替友人搬家時，卻遭張姓鄰居打得頭破血流，使他頭頂禿了一塊，徐男認為自己外貌受損，會影響未來進入演藝圈之路，向法院提起民事告訴，法院日前審理終結，判張男需賠償9萬元。
檢警調查，張男當天傍晚5時許，回家途中發現巷弄口停了1輛車，認為造成出入不便，要求正在幫忙搬家的徐男及3名同學把車馬上開走，但學生表示因搬家臨停，稍後就會開走，並未隨即移車。
不過張男心生不滿，與學生們發生口角，最後跑回家拿根鐵管出來「打掛眾人」，其中徐男受傷最為嚴重，害他頭部開放性傷口、右手挫傷，當場鮮血直流，警方獲報到場將張帶回偵訊。
張男辯稱，見對方人多勢眾，才拿鐵管保護自己，又發現徐手拿著拖把，基於正當防衛才攻擊他，不過法官調閱監視器畫面後，認為是張男先行攻擊他人，而且見人受傷仍不停手，且事後未和被害人達成和解，刑事部分依傷害罪判他拘役50天，得易科罰金5萬元。
事後徐男再向張男提起民事告訴，指向自己破相，已經影響儀容外觀，未來想當演員一圓星夢，恐怕會大受阻礙，法官審酌後，日前審理終結，判定張男應賠償9萬元給徐男，該案還可上訴。
(中時)
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