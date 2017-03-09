基隆國中小運動會 學童腳抽筋仍跑完全程感動人心
基隆市中小學聯合運動會7日起在市立田徑場登場，來自基隆各校的1300多名學生共同競逐最佳成績，而國中小學童不僅富有運動家精神，還有學子腳抽筋忍痛跑完全程，只為了讓學校能進決賽，讓師長看在眼裡也相當感動。
昨天賽程為進行各校大隊接力的預賽活動，而各組前三名可以進入決賽，參賽學童都相當認真準備，不過仍會有「意外」發生，和平國小學童劉韋伶為800公尺大隊接力賽的一員，但途中劉生的鞋子卻掉在半途，一般的人可能因為怕尷尬，所以會回頭撿鞋子，不過她卻選擇赤單腳跑完全程，事後她說：「當時心裡只想趕快將棒子交給隊友，其他的就沒想那麼多。」
另外一幕則是400公尺大隊接力，同樣也是和平國小學童，當時隊伍原本落後約在第五、六名，但最後一棒選手葉俊邑上場後全力衝刺，他是全校有名的運動健將，但快到終點前100公尺時，卻因肌肉拉傷疼痛不已，不過他仍忍痛往前猛衝，最後衝進第三名佳績，讓學校能挺進決賽。
和平國小校長莊士杰表示，葉俊邑當天在跳高就已經勇奪冠軍，接著在400公尺大隊接力時，他上場後不久就已肌肉拉傷，不過他仍選擇全力衝刺，讓團隊擠進決賽，最後由老師感動到揹他出場，也讓大家為這些拼命的小選手給予掌聲。莊士杰說，這兩位學童充分表現運動家的精神，學校會擇期公開表揚兩人。
(中時)
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