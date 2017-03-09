癌父苦思離家7年兒子 警獲報10小時找到人

保大分隊長林卓才(右)今凌晨就在三民區1處公園意外尋獲56歲簡男；不到10小時就傳來好訊，簡翁女兒不敢置信趕到警所，看到弟弟無恙，忍不住哭了起來，向警方頻頻感謝。(劉宥廷翻攝)

85歲簡姓老翁苦思離家7年的獨子，但其罹癌、健康每況愈下，擔心自己突然走了，連看到兒子最後一面都無法，天天以淚洗面，姊姊為償父願，昨午報警協尋，沒想到，保大分隊長林卓才今凌晨就在三民區1處公園意外尋獲56歲簡男；不到10小時就傳來好訊，簡翁女兒不敢置信趕到警所，看到弟弟無恙，忍不住哭了起來，向警方頻頻感謝。

(中時)