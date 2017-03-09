遊太魯閣吵架陸客脫隊失聯 警消入山搜尋
一名20歲陸籍韓姓女遊客今天上午12時40分，與父母跟團到太魯閣國家公園遊玩，疑似與父母發生口角，獨自從錐麓斷崖停車處一旁的小徑往上走後失聯，太管處人員緊急通報警消，出動逾20人協尋，截至傍晚6點仍未尋獲韓女，不排除入夜後繼續搜尋。
20歲中國籍韓女今午失聯後，彭姓台籍導遊就在第一時間內報案求援，太管處及警消人員先自燕子口步道1150m處的韓女上攀位置往山區內搜尋，直至峭壁無法行走處後折返，沿途都未發現韓女蹤跡。
太管處表示，將擴大搜索範圍，自錐麓斷崖沿台8線公路往天祥方向尋找，由於韓女等人晚上將入住花蓮市區飯店，也將同步聯繫業者，了解韓女是否已安全自行前往住宿處。
(中時)
關鍵字：太魯閣
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