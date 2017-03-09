欠稅抗罰訴訟又遭駁 太極門抗議

太極門大批成員9日下午聚集在台中地檢署，高舉布條表達對司法的不滿！（圖／林欣儀）

太極門大批成員9日下午聚集在台中地檢署，高舉布條表達對司法的不滿！此案因本名洪石和的太極門掌門人洪道子積欠上千萬稅款未繳，遭國稅局裁罰2800萬，他向台中高等行政法院提出訴訟、要求重核，昨天又遭駁回，憤而按鈴申告國稅局違法徵收、法官枉法裁判。

(中時)