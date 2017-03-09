WBC》以色列3連勝 教頭盼：未來純本土參賽
經典賽首輪A組已確定由以色列、荷蘭取得晉級門票，兩隊今天（9日）正面交鋒，以色列靠9名投手輪番登板，最終以4比2勝出，3連勝取得分組第1，續寫驚奇，以色列總教練溫斯坦（Jerry Weinstein）表示，希望這樣的表現能幫助以色列國內的棒球發展，未來以「純」以色列球員組隊參賽。
以色列首參與經典賽會內賽，先後擊敗地主韓國隊及中華隊，而昨日中華隊敗給荷蘭後，以色列和荷蘭就確定取得晉級門票，即使如此，首輪最後一場交手荷蘭的比賽，以色列依舊全力搶勝。
這次以色列共帶了16名投手參賽，此戰共動用9名投手，溫斯坦表示，我們要帶給打者不同感覺，不讓他們習慣單一投手，多帶投手讓我們能更靈活調度，在適當的時機用不同投手。
這次以色列陣容中幾乎都是有猶太血統的美國人，其中包括多名上過大聯盟的球員，首度參與會內賽就打出3連勝精彩表現，溫斯坦提到，贏球對以色列隊來說很重要，這次以色列的好表現也可以幫助以色列國內發展棒球，「如此一來，未來的經典賽，我們就有可以由以色列本土球員組隊參加。」
(中時電子報)
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