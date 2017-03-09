擁有5858吉祥車牌 毒蟲沒發財就被逮

唐姓嫌犯的小客車擁有5858精選車牌，諧音「我發我發」，他本想藉此保佑販毒時能發財大賺一筆，沒想到今早就被警方攔檢查獲，移送法辦。

台北市警局大安分局調查，唐嫌今天凌晨12時40分開著掛有5858精選車牌的小客車，行駛經過辛亥路與新生南路口，遇到警方攔檢，他神色自若，趁隙把毒品藏在後車廂的紙箱內，仍被警方起獲k他命，總重約365.95公克。

唐嫌辯稱是餐廳清潔劑而非毒品。警方不信，唐再扯謊說該車輛曾借給多名友人使用，可能是別人所放，他並不知情，不過，警方在唐嫌側背包、駕駛座前方也有找到毒品，謊言不攻自破，警方訊後把人依毒品罪嫌移送法辦，並持續追查毒品來源。1060309

(中央社)