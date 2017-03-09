詹啟賢黨員座談 蕭萬長力挺推薦

國民黨主席參選人詹啟賢今天下午到嘉義市與黨員座談時，前副總統蕭萬長特地公開站台力挺，並推薦詹啟賢是一個可以帶領國民黨改變的人，讓國民黨東山再起。

詹啟賢下午前往嘉義市勞工育樂中心會議室，參加「讓國民黨不一樣」改革座談會，對黨員暢談參選國民黨主席的理念。蕭萬長也到場推薦詹啟賢是一個可以讓國民黨浴火重生的人選。

蕭萬長說，近1、2年來陷入困境的國民黨，需要一個知道如何改革的人選，帶領國民黨改變，詹啟賢絕對是最佳人選。

他指出，自己擔任行政院長時，詹啟賢是衛生署長，當時全民健保剛施行，問題叢生，詹啟賢就是有能力讓健保順利推動，且在國民黨最困難的時候，還一肩扛起首席副主席職務，協助國民黨推動政務。

蕭萬長表示，推薦詹啟賢不是私人交情，而是為國民黨的未來著想，國民黨真正需要一個可以改變國民黨的人選，讓國民黨東山再起。

詹啟賢表示，自己沒有包袱，可以大刀闊斧做該做的事情，且無舊思維，並具有經營、管理及執行能力，絕對可以帶領國民黨改變，讓國民黨走出谷底，重新贏得人民信任。

他說，宣布參選黨主席以來，拜訪台灣各地基層已經繞一圈，發現黨員對國民黨還有很深的期待；現在民進黨雖然有很多政策遭到民眾質疑，但對國民黨的支持並沒有提高，原因在於民眾沒有看見國民黨的改變，無法進一步支持。

詹啟賢指出，國民黨主席的選舉，關係著明年縣市長等基層選舉，以及2020年的總統大選，彼此環環相扣，黨員不得不慎重，若擔任黨主席，對黨員的政治承諾就是參選2020年總統大選。1060309

(中央社)