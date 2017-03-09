冠脂妥偽藥 澎湖衛生局再下架

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澎湖縣政府衛生局繼查扣下架批號MV503「冠脂妥」之後，昨天再查扣下架也有偽藥成份的批號MK479冠脂妥膜衣錠56顆。

澎湖縣衛生局日前已稽查澎湖各醫療院所及藥局，下架有批號MV503「冠脂妥」735顆，食藥署再通告澎湖轄內亦持有批號MK479計56顆，依法進行查扣下架。

衛生局長陳淑娟表示，衛局稽查「冠脂妥」各批號進貨量，除要求立即退貨外，截至目前已清查下架批號MV503及MK479產品共計791顆，已全數回收完成。

衛生局再次呼籲民眾如持有此批號藥品，請停止使用，並儘速回原取得藥品之醫療院所或藥局，進行換藥，以維護民眾用藥安全。1060309

(中央社)