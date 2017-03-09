高市首家智能日照中心揭幕 線上隨時掌握長輩狀況
高雄市第1家以智能照護為主的「受恩日間照顧中心」9日開幕，可以收托30名長輩，不同於傳統日照中心的是，該中心結合科技系統，能隨時掌握並彙整長輩生活作息與健康數據，像是血壓機測量完後能立即將數據上傳至雲端系統，建立線上管理平台。
位於三民區明誠一路的「受恩日間照顧中心」，是台灣受恩公司經營，該公司與日本Panasonic合作於2016年設立台日先端智慧照護服務示範場─「台灣受恩智慧照護大樓」，再由社會局輔導及補助下，促成高雄市首處以智慧家電設備與科技為主的日照中心。
市長陳菊今天出席揭幕，並由社會局長姚雨靜、台灣受恩公司總經理劉庭軒等人陪同參觀，對該中心的先進設備讚不絕口，陳菊說，她曾去過日本長野縣參觀長照，發現日本用很多科學在照顧老人，在人力不足時，可透過科技讓老人照顧更周全、更進步。
她說，高雄市老人人口比例13.2%，高齡化社會是政府要去面對的課題，一個進步的國家是看政府如可對待弱勢及老人的態度，對老人有周全的照顧也可以減輕年輕人的壓力，市府願與民間合作，民間願意來做更是功德無量。
台灣受恩公司總經理劉庭軒說，受恩日照根據長輩失能程度收費目前已收托13人，每月照顧服務費從1萬3000元至1萬8000元不等，餐費、交通費、沐浴服務另計；另有喘息服務，可以短暫住宿，每天1200元，最長可住2周。
劉庭軒說，中心將照護服務結合智慧輔助器具，像是智慧藥盒能提醒長輩用藥；智慧手環可記錄長輩心律頻率、睡眠情況；內部有多功能活動空間及無障礙設施。
(中時)
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