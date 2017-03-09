監委同意權案朝野備戰 恐上演表決戰
立法院院會明天將處理監察委員同意權案交付全院委員會審查，朝野都發出甲級動員令，預計將上演表決戰。
民主進步黨立法院黨團總召柯建銘晚間受訪表示，立法院院會在國是論壇後，將先表決確定議程，報告事項時將處理監委同意權案交付全院委員會審查，民進黨團明天將召開黨團會議也下達甲級動員令。
國民黨立法院黨團總召廖國棟說，國民黨團立場就是反對這項名單，希望能夠退回，甚至撤換名單中的一些人，像是前總統府秘書長陳師孟，就非常的不適任，還沒上任就一直講跟自己無關的司法的事「撈過界」，無法接受。
廖國棟說，明天會提自己的案子表決，提案中是沒有總統咨文這個案子的。而廖國棟也透露，明天可能會有些新的發展，但現在不方便說。
「明天只是列案，不至於進入焦土戰」，廖國棟說，焦土戰最好的時機是在審查、公聽會、以及實際投票的階段，若民進黨不改名單，國民黨團一定會有反應。
時代力量立法院黨團總召徐永明表示，將採嚴審的態度，雖然時力立場是希望廢掉監察院，但若執政黨要推，黨團也會支持；未來會審查過程將比照大法官提名會有一份問卷，針對監察院的定位、被提名人的專業以及基本立場等，作為同意權行使依據。
親民黨立法院黨團總召李鴻鈞僅表示，待明天早上黨團開會後，會做出最後的決定。1060309
(中央社)
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