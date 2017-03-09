蘇格蘭首席大臣：2018年秋可能獨立公投

英國廣播公司（BBC）報導，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）說，蘇格蘭可能在2018年秋季舉辦獨立公投，距離英國預定脫離歐洲聯盟（EU）只有幾個月。

蘇格蘭可能2度舉行獨立公投，讓首相梅伊和歐洲聯盟（EU）其他27國成員磋商脫歐條件更加複雜。

施特金表示，一旦脫歐協議的一些輪廓出來，2018年秋季將是蘇格蘭舉行另一次公投的「常識時機」。

施特金告訴BBC：「當英國脫歐協議的輪廓更明確，且英國著手退出歐盟，在那個時期，我認為將會是蘇格蘭有那樣選擇的『常識時機』，倘若那是我們選擇的未來道路。」

施特金表示，目前公投日期未定。根據現行憲法慣例，蘇格蘭二度公投必須獲英國政府同意。

去年6月23日的脫歐公投結果，讓聯合王國的未來陷入未定之天，因為英格蘭和威爾斯選擇脫離歐盟，蘇格蘭和北愛爾蘭則選擇續留。1060309

(中央社)