是夢幻還是危險 澳洲墨爾本有座粉紅湖
澳洲墨爾本有個湖泊呈現鮮艷的粉紅色，這個讓人驚奇的自然現象看起來像是有毒物質外洩造成，但其實是因為湖水的鹽分含量極高，同時天氣炎熱又使鹽分濃度更高。
法新社報導，維多利亞林園（Parks Victoria）首席保育科學家諾爾曼（Mark Norman）今天說，這個奇觀是湖底綠藻因鹽分濃度高而改變顏色所致。這座湖泊位於墨爾本郊區西門公園（Westgate Park）內。
他說，「這座湖泊夏季多半會出現明亮的粉紅色，這個現象是名為『杜氏鹽沼」（Dunaliella）的原生單細胞植物造成，它會受到湖水中極高濃度的鹽分影響」；並說，炎熱天氣會使得鹽分濃度更高。
「這完全是自然現象。常常有人對我們表示，這看起來像是受到粉紅色油漆污染的工業事件。」
這座湖有140多種鳥類棲息，許多好奇的遊客也會光臨。不過雖然不具危險性，有關當局還是警告大家，避免接觸這裡的粉紅湖水。
諾爾曼說：「鹽水乾了以後，你全身上下都會佈滿堅硬的結晶體。眼睛裡面也可能會有，看起來就像是你的眼睛灑了鹽。」（譯者：中央社周慧盈）1060309
(中央社)
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