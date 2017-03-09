W飯店翻版？狂歡開毒趴 女子疑吸毒暴斃

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W飯店翻版？30歲吳姓女子上月20日與男友共4人，一起到新北市永和某汽車旅館投宿開毒趴，4人在旅館內狂歡4天3夜，23日下午男友發現吳女失去生命跡象，送醫後仍宣告不治，警方在房內發現毒咖啡包、搖頭丸等證物，詳細死因待驗屍報告出爐。

吳母今向媒體表示，「女兒出門前還特別叮嚀要小心，沒想到卻換來冰冷屍體。」

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(中時)