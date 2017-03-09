大嫂小叔聯手行騙 詐光老婦60萬積蓄
基隆市26歲陳姓男子，與黃姓大嫂一同聯手組成詐騙集團，專挑獨居老人下手，上月兩人及另位同夥冒稱醫護、檢調人員，狠詐家住基隆63歲賴姓婦人76萬的積蓄，警方獲報調閱上百隻監視器過濾，今天依法將3人移送法辦。
警方指出，上月初陳男佯稱是醫護人員，打電話騙賴婦證件遭冒用申請醫療補助，隔沒幾天再冒充警察，告知賴婦涉案被移送地檢署，最後再假裝檢察官致電，表示若想證明清白，就得先交付48萬元做保管。
賴婦嚇得信以為真，乖乖依指示匯款，還將提款卡、密碼一併交付給魏姓車手（23歲），事後被盜領多達7次，戶頭內存款遭榨乾，前後總共損失高達76萬。
之後賴婦哭著向警方報案，表示才剛過完年居然就被騙光積蓄，這筆錢是她獨自照顧年幼孫子的費用，讓她往後不知道該怎麼生活，警方聽聞也感到鼻酸，遂組成專案小組展開調查。
最後警方調閱上百隻監視器，循線追蹤車手逃逸路線，最後在桃園龍潭逮捕3人。經查陳姓主嫌前年就曾共組詐騙集團被逮，這次又改以假檢警行騙。警方今天連同主嫌陳男、其大嫂黃嫌、車手魏嫌等3人，依詐欺罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並建請檢方羈押。
(中時)
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