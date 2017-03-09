蝙蝠達人張恒嘉 為蝙蝠打造10餘種蝙蝠屋

蝙蝠達人張恒嘉，研發10餘種蝙蝠屋，吸引蝙蝠進駐。（張朝欣攝）

雲林縣水林鄉黃金蝙蝠生態館為吸引蝙蝠進駐，研發10餘種蝙蝠屋，除了一般屋型蝙蝠屋，最近還興建數支火箭型蝙蝠屋，各式蝙蝠屋吸引東亞家蝠、高頭蝠等10種蝙蝠進駐，成為平地賞蝙的重要據點。

位於水林鄉的黃金蝙蝠生態館，2013年通過國家級的「環境教育設施場所認證」，是雲林縣第1個獲得認證，為了方便民眾觀察蝙蝠生態，館方在生態館周邊與村落附近設置數十個蝙蝠屋，打造蝙蝠的生態樂園。

生態館負責人張恒嘉表示，蝙蝠屋主要以原木為材料，考量生態環保，原木均選用國際認可的FSC（森林管理委員會）木材，這些木材可追蹤從森林到消費者的過程，不會犧牲生態系統、減少森林濫伐，可保持森林生態的永續發展。

張恒嘉說，為了讓蝙蝠生態更多樣化，他研發10餘種造型蝙蝠屋，除了一般的屋型，還有火箭型、塔型，目前館區設有2支火箭型蝙蝠屋，適合蝙蝠群居，1支高約3公尺，方便教學觀察，另1支高達7公尺，可避免人為干擾。

(中時)