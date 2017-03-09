顏思齊紀念碑青蛙噴水池 重現早年風貌

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北港顏思齊紀念碑圓環經整修，重現青蛙噴水池舊貌。（張朝欣攝）

雲林北港鎮顏思齊紀念碑圓環紀錄明末清初顏思齊來台拓墾事蹟，但其中的噴水燈光設備毀損多年，今年北港鎮公所配合台灣燈會加以整建，重現早年青蛙噴水池風貌，夜晚七彩燈光照射下，美輪美奐。

顏思齊紀念碑圓環興建於1959年前後，主要是紀念明末清初顏思齊來台拓墾事蹟，當時圓環內設有噴水系統，配合燈光，十分美麗，與著名的嘉義噴水圓環相比毫不遜色，後因故於1981年左右停止噴水。

停止噴水後因乏人清理維護，雜草蔓生，經鎮內社團共同認養，才逐漸恢復景觀，不過少了噴水設施，不僅失去特色，地方耆老更認為青蛙噴水招財的風水被破壞，北港鎮才會無法更進一步發展。

北港鎮長張勝智表示，配合台灣燈會在雲林，北港鎮公所編列數十萬元經費，重新整修青蛙噴水與燈光設施，直徑8.5公尺的景觀水池，有8隻青蛙與噴水柱、投射燈光照明，以及植栽鋪面與休閒座椅等。

附近居民說，噴水圓環攸關北港鎮風水地理，自從停止噴水後地方發展受阻，如今噴水再現，不僅可改變北港鎮發展運勢，更讓他們重溫兒時舊夢。

(中時)