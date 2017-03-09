幼稚園小朋友也搞文創 伯公公仔另類行銷

竹田國小附設幼兒園近年推廣主題課程，去年「愛在頓物」課程起跑，老師與30名學童大手拉小手做田調，除認識伯公信仰外，近期還親製公仔及明信片放在伯公廟供遊客蒐集，另類行銷庄頭。(謝佳潾攝)

小朋友自製的公仔超吸睛。（謝佳潾攝）

竹田國小附設幼兒園近年推廣主題課程，以非填鴨式教學引導學童認識自己的家鄉，去年「愛在頓物」課程起跑，老師與30名學童大手拉小手做田調，除認識伯公信仰外，近期還親製公仔及明信片放在伯公廟供遊客「蒐集」，另類行銷庄頭。

「從小學會愛、懂得感恩。」幼兒園老師邱梅貞說，現在的小孩會有將家人的愛視為理所當然的習慣，其實不然，因此一系列的主題課程都是在教育小朋友知福、惜福，而頓物是竹田的舊名，這個主題即盼學童透過愛故鄉而更愛自己及家人。

她說，客家聚落最指標性的象徵就是「伯公」，在客家庄內四處可見伯公化身的石頭，學童們在進行數月田調後，自發性地畫出擁有和藹面容、留有白鬚的伯公，進而做成五福卡明信片及公仔，想藉此送幸福給大家，而那白鬚伯公正是印象中阿公的翻版。

「創作一點也不難。」學童們興致勃勃地說，不管是畫圖、做明信片或捏公仔，對他們來說一點難度也沒有，因為他們連庄內5處伯公廟位置都能依廟內對聯、建築特色繪製出關聯性地圖，讓遊客能依循地圖蒐集明信片、蓋印章，最後將祝福寫在卡片上寄出去。

校長謝俊明說，小朋友的想法很單純，他們相信美好的事物就是要分享給大家，這也是推廣主題課程的目的，不受侷限的多元發展，不但不會輸在起跑點，更讓大家看見無限可能。

(中時)