圖輯》WBC中華隊vs.韓國直擊！

中華隊左投陳冠宇1局上被韓國敲出2安，失掉1分。（林勝發攝）

報導贊助。

經典賽A組預賽9日結束，已經無緣復賽的中華隊與韓國隊在首爾高尺巨蛋對決，輸家下屆得從資格賽打起，中華隊推出效力日職的陳冠宇先發，與韓國的梁玹種上演左投大對決。

報導贊助。

在2017世界棒球經典賽A組首輪同遭2連敗提前出局的中華隊與南韓，9日進行面子之爭，中華隊派出旅日左投陳冠宇先發，迎戰南韓王牌左投梁玹種（圖）。中央社記者張新偉首爾攝 106年3月9日

可惜陳冠宇沒能壓住韓國打線，1局上被敲2安失掉1分，2局上被敲安後再因手指破皮退場，換上郭俊麟、潘威倫都壓不住陣腳，讓中華隊2上結束以0比6落後韓國。

(圖片)

報導贊助。

中華隊左投陳冠宇2局上受傷退場，由郭俊麟入替。（林勝發攝）

韓國徐建昌2局上敲出二壘打。（林勝發攝）

郭俊麟在2局上登板後援，可惜沒投完該局就下台一鞠躬。（中央社）

韓國強棒李大浩2局上被潘威倫的觸身球砸中臉部。（中央社）

韓國強棒李大浩遭潘威倫砸中頭部。（林勝發攝）

李大浩遭到潘威倫觸身球砸到頭部，韓國防護員檢視受傷狀況。（林勝發攝）

林益全2局下敲出中華隊此役首安。（林勝發攝）

林益全2局下替中華隊攻回第1分。（林勝發）

中華隊左外野手張志豪在2局上演出美技撲接，讓韓國留下滿壘殘壘。（中央社）