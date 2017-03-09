國民黨中常委強行修黨代表選制 洪秀柱：不以為然
國民黨中常會昨日以人數強勢通過修改第20屆黨代表選舉辦法，嚴重影響新進黨員權益，黨主席洪秀柱今日南下屏東談及此事，直言非常不合理，等於阻擋年輕人的路，「哪有已經公告的辦法，還能如此反覆，自己深深不以為然。」
8日國民黨中常會上有27名中常委提案，將新入黨及回復黨籍黨員參選黨代表資格，從原本只需入黨4個月，延長為必須滿1年。萬丹鄉民代表洪宗麒首先開砲指出，地方很多新血都在黨內最艱困的時候加入力挺改革，未料規則突然改變，讓大家無所適從，基層反彈聲浪不斷。
洪秀柱點頭說，如果基層黨員不發聲，今天這種現象就會持續進行。她坦言，若有任何辦法是為避免人頭黨員，也應從下屆開始，就算是一年、兩年她都支持，只要即早告知，而不是在馬上要進行的選舉中突然翻盤，推翻之前已經公告的事。
屏東縣黨部主委蘇清泉也說，地方很多年輕人在去年底選擇在黨最低迷的時刻加入，對黨內革新有很多期待，但中常會上作出的輕率決議，讓這些人一等要等4年才能參與，他們沒辦法接受，批評是「老一輩怕別人挑戰！」
洪秀柱不諱言，這已違反信賴保護原則，我們對外一再強調，要吸引年輕人加入本黨陣容，在基層做一些事情，這樣一改，自己看在眼裡其實很「憤怒」。中國國民黨若不能打破醬缸文化、宮廷文化，而只算計自己席次有沒有受到影響，從來不顧黨的未來發展，讓人真的覺得悲痛，她鼓勵地方有不滿就大聲講出來，沒有關係。
(中時)
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