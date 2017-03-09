港股創3個月最大跌幅 能源股跌勢慘

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我要評比

香港股市今天創近3個月來最大單日跌幅，主要指數收在單月低點，能源和商品股頹勢拖累大盤。

港股今年前兩個月反彈約8%，隨著市場普遍預期美國下週升息，投資人風險胃口降，賣壓也紛紛出籠。

港股恆生指數收盤跌1.2%，來到23501.56點。恆生國企股指數收盤挫1.8%，來到10095.79點。

各主要類股都挫低，其中能源股跌幅最大。前夜國際油價在美國原油庫存增加利空消息下，大跌超過5%，重創能源股。1060309

(中央社)