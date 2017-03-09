北榮交大簽約 攜手發展智能醫院

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台北榮民總醫院與交通大學今天上午舉辦學術合作簽約儀式，宣布未來將透過學術研究、資訊人才培育等，共同開發建置資訊醫療平台、雲端及物聯網等，結合資訊科技發展智能醫院。

台北榮總院長張德明表示，這次合作機會是由陽明大學校長梁賡義及前交大校長吳妍華共同促成，強調這是醫療界、電子學界2個最頂尖單位的結合。

張德明指出，隨著北榮新門診大樓將完工，規劃中的新醫療大樓及重粒子設備的建置，需導入新的觀念及技術，才能發展智能醫院，讓民眾享受便利、舒適、高品質的醫療服務，盼帶動國內智慧醫療產業蓬勃發展。

國立交通大學校長張懋中表示，該校智慧醫療推動辦公室已結合10個學院，網羅105名教授的學術研究能量，涵蓋電子、資訊、工程、管理、人文等各面向，未來將結合北榮醫療核心技術，共同研發智慧醫療。

張懋中指出，研究方向將從醫療元件設備、影像資訊、通訊網路、雲端數據及應用管理等角度切入，從訊息數位化、資訊智慧化、醫護居家化3階段推動，由人才教育、合作研究及成立聯盟3方面來落實，盼將研發成果實際運用於醫療產業，研發更多軟體、醫材、設備等，嘉惠更多的病患。1060309

(中央社)