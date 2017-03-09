缺席經典賽大遺珠 美媒點名王柏融

經典賽首輪賽事即將結束，美國運動網站SB Nation選出非大聯盟選手的經典賽遺珠，台灣的王柏融入選並被排在第3名。

美國運動網站SB Nation撰文表示，經典賽提供一個平台讓各地的球迷看到世界頂尖選手表演的機會，過去也有像是來自古巴的柴普曼（Aroldis Chapman）、塞佩達斯（Yoelkis Cespedes），日本的達比修有、川崎宗哲，和韓國選手柳賢振等球員因為這個舞台而被注意。

即便如此，各國仍有一些球員因為不同的因素缺席這次的經典賽，這些球員包括日本投、打「雙刀流」好手大谷翔平、古巴強打莫蘭（Luis Robert Moiran）、台灣強打王柏融、古巴右投阿瓦雷茲（Freddy Asiel Alvarez）、韓國的左投金廣鉉等人。

大谷翔平被譽為是當今大聯盟外最強的選手，高中時他就因為在冠軍戰投出99英里的球速，受到日本媒體及許多大聯盟球隊關注，加入日職火腿隊後，他在菜鳥年因為保送過多的問題投得有些掙扎，但第2年他就脫胎換骨，繳出防禦率2.61、WHIP值1.17、每9局保送比3.3、K/9值10.4的成績單，在2014年的明星賽飆出創日職紀錄的101英里速球。

之後兩年大谷翔平持續進化，不斷降低他的防禦率，2016年球季他有10勝4負，防禦率1.86、WHIP值0.957、每9局保送比2.9、K/9值11.2的成績。

除了在投手丘上的表現，大谷翔平也是日職最強打者之一，菜鳥年的打擊三圍是 .238/.284/.376，次年成長為.274/.338/.505，並有10支全壘打的表現，2016年球季打擊三圍再進化成.322/.416/.588，並有22支全壘打的成績，這讓他成為日職首位在最佳9人獎項中拿下兩個獎項（投手、指定打擊）的選手，可惜這次因傷不得不缺席經典賽。

莫蘭16歲時菜鳥年的打擊三圍.125/.214/.167並不突出，但次年進步到.244/.304/.317，這年他擔任過一壘手、右外野手、左外野手、指定打擊，接下來他的打擊三圍又成長到.244/.304/.317，並有5支全壘打的成績，在他19歲的這年，他的打擊三圍再提升到.401/.526/.687，並有12支全壘打的表現，他搶眼的成績被拿來和打擊三圍.351/.442/.649，23支全壘打的塞佩達斯（Yoenis Cespedes），和打擊三圍.330/.430/.581，17支全壘打的浦格（Yasiel Puig）兩名古巴強打做比較。

除了攻擊端的表現，莫蘭在防守上也有一定的火侯，他的速度被看好已經能在大聯盟鎮守外野。

王柏融2015年底加入中華職棒Lamigo桃猿隊，在29場出賽中交出打擊率3成24、上壘率3成77、長打率6成40，及9支全壘打的成績，2016年他在他的「新人年」以單季200支安打打破中職紀錄，繳出打擊率4成14、上壘率4成76、長打率6成89，及29支全壘打的恐怖數據，最後也摘下年度新人、年度最有價值球員（MVP）兩項大獎。

SB Nation的文章提到，以王柏融的表現絕對有資格進軍日本職棒，甚至也可以冒險挑戰美國職棒，雖然他在中職單季近30支全壘打的表現不一定能完全複製到大聯盟，但也絕對有10到20轟的機會。

SB Nation的文章也認為，除了天賦以外，王柏融揮棒的方式如同中南美洲球員奔放，同樣讓人賞心悅目，遺憾的是，因為中職與棒協間的衝突，讓王柏融所屬的桃猿決定不支援經典賽，使他無法向世界展現他的技巧與熱情，這減損了中華隊的戰力，也讓中華隊爭取晉級出現利空。

27歲的阿瓦雷茲2005年起在古巴的聯賽打滾至今已11年，是古巴國內最具指標性的投手之一，他的球速與可達91英里左右，四縫線速球的球速可到94英里，二縫線速球的球速可到89英里，他也有球速80英里左右的滑球、曲球、變速球可用，可惜他因為投球慣用手的手臂出現傷勢，未能參加這次經典賽。

接下柳賢振的棒子，金廣鉉成為韓國陣中的頭號王牌，歷經2008年奧運、2009年經典賽，金廣鉉已是有豐富國際賽經驗的選手，他的最快球速可到96英里，滑球也有相當的壓制力，另外也能投曲球和變速球，可惜因為投球慣用手手肘的傷勢，讓他錯過本屆經典賽。1060309

(中央社)