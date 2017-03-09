參與WHA 陸委會盼兩岸共同貢獻國際

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針對台灣今年參與WHA，陸委會副主委邱垂正今天說，但這是台灣的權利與責任，兩岸應在國際間友善對待，共同貢獻國際社會。

行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正回應提問時說，政府已表達將全力爭取世界衛生組織（WHO）及國際社會方面支持，期待能再度受邀出席世界衛生大會（WHA）年會。

邱垂正表示，有尊嚴的參與國際社會是台灣的權利與責任，也是台灣民眾長期期盼。兩岸應在國際間友善對待，共同貢獻國際社會。

他並呼籲中國大陸，透過溝通對話化解雙方分歧，避免採取負面作為，才能保障兩岸人民權益福祉，並真正有利兩岸關係互動發展。

邱垂正說，台灣過去幾年秉持專業、務實原則參與WHA，發揮台灣公衛實力，善盡地球公民責任，獲得國際社會肯定。台灣的參與不僅攸關全體國人健康權益，更是全球衛生防衛體系中不可或缺的一環。1060309

(中央社)