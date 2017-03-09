陸外交部：緬甸炮彈落入陸境 1陸民傷

我要評比

中國大陸外交部發言人耿爽今天證實，緬甸北部日前發生軍事衝突，除已有2萬餘名緬甸民眾進入中國大陸避戰，並有炮彈落入中國大陸境內，造成1名民眾受傷，部分民眾財產受損。

中國大陸外交部下午舉行記者會，耿爽在回答媒體提問時，作上述表示。

耿爽說，這場軍事衝突造成緬甸大量人員傷亡，截至目前已有2萬餘名緬甸籍邊民湧入中國大陸境內臨時避戰。中國大陸本著人道主義精神給予安置和救助，並採取措施維護邊境地區穩定。

他表示，根據目前掌握的訊息，這次衝突中有炮彈落入中國大陸境內，目前已造成1名中國大陸邊區民眾受傷，並有部分民眾財產受損。

耿爽說，緬甸局勢事關中緬邊境和平安寧，中國大陸呼籲衝突各方保持克制，立即停火，防止衝突升級，採取確實有效措施，儘快恢復邊境地區和平穩定，並希望有關各方堅持透過對話協商、以和平方式解決分歧，維護好和平進程。1060309

(中央社)