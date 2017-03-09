陸外交部：緬甸炮彈落入陸境 1陸民傷
中國大陸外交部發言人耿爽今天證實，緬甸北部日前發生軍事衝突，除已有2萬餘名緬甸民眾進入中國大陸避戰，並有炮彈落入中國大陸境內，造成1名民眾受傷，部分民眾財產受損。
中國大陸外交部下午舉行記者會，耿爽在回答媒體提問時，作上述表示。
耿爽說，這場軍事衝突造成緬甸大量人員傷亡，截至目前已有2萬餘名緬甸籍邊民湧入中國大陸境內臨時避戰。中國大陸本著人道主義精神給予安置和救助，並採取措施維護邊境地區穩定。
他表示，根據目前掌握的訊息，這次衝突中有炮彈落入中國大陸境內，目前已造成1名中國大陸邊區民眾受傷，並有部分民眾財產受損。
耿爽說，緬甸局勢事關中緬邊境和平安寧，中國大陸呼籲衝突各方保持克制，立即停火，防止衝突升級，採取確實有效措施，儘快恢復邊境地區和平穩定，並希望有關各方堅持透過對話協商、以和平方式解決分歧，維護好和平進程。1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。