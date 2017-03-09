小讀者「手腳並用」童書常損壞 林口基金會慨捐書

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推廣兒童閱讀，林口教育基金會今年起每年挹注林口分館3萬元經費，專門用於購買兒童讀物。（新北市立圖書館提供）

林口教育基金會今年起每年挹注林口分館3萬元經費，專門用於購買兒童讀物，推動兒童閱讀，圖為新北市立圖書館館長高鵬代表受贈，左為林口教育基金會董事長蔡朝發。（新北市立圖書館提供）

閱讀習慣從小培養！林口基金會今年起，將長期每年贊助新北市立圖書館林口分館3萬元經費，購買兒童讀物，希望兒童在書香陪伴下快樂成長。贈書儀式9日在林口分館舉行，由新北市立圖書館館長高鵬代表受贈並致贈感謝狀，感謝林口教育基金會充實學童閱讀資源。

贈書儀式今天早上在林口分館舉行，新北市立圖書館館長高鵬、林口教育基金會董事長蔡朝發、輔導董事長盧珍真、執行長陳世璋、以及林口國中校長徐淑芬等均與會。

基金會董事長蔡朝發觀察，林口分館的兒童新書一上架旋即被借閱一空，顯示童書需求，為協助閱讀向下紮根，今年度開始將每年挹注3萬元購書經費，長期協助林口分館購買新出版的童書，豐富林口學童的閱讀眼界。

高鵬致詞時表示，感謝林口教育基金會本著回饋鄉里及對社會的付出，也期盼能此次贈書活動，號召社會各界一同投入推廣閱讀的行列，關心孩子的閱讀教育。

新北市圖館員更透露童書「陣亡率」高，由於學齡前幼童看書時喜歡手腳並用，加上童書常有立體互動裝置，導致損壞率較一般書籍高，「但兒童喜歡閱讀是好事，值得鼓勵！」很感謝民間團體捐贈購書經費推廣兒童閱讀。

(中時)