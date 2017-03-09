WBC》西蒙斯守備、打擊大聯盟級 葉總、胡金龍佩服
荷蘭游擊手西蒙斯，昨役打擊、守備方面都表現出色，在關鍵9局下半原本假裝要短打推進跑者，沒想到卻收打擊出穿越安打，教練葉君璋說：「那時趨前是我下的戰術，只能說賭錯了，被對方破解。」
昨役中華隊關鍵戰役對上荷蘭，一路激戰到9局下半，荷蘭隊一二壘有人，沒出局，輪到效力天使的游擊手西蒙斯，葉總指出，第一次先試探性，確定他要短打，加上二壘的跑者速度較慢，所以決定下戰術抓二壘跑上三壘的跑者，想不到他收打。
葉總讚嘆，大聯盟球員的應變能力真的很好，不管在守備還是打擊方面都略勝一籌，尤其守備方面是未來中職選手最需要加強的地方。
另外西蒙斯在守備方面也有精彩表現，就是在6局時，胡金龍安打後，張志豪擊出游擊方向的平飛球，西蒙斯先假裝球可能漏掉，隨後馬上接殺再傳一壘，讓胡金龍回壘不及。
胡金龍說，當下自己頓了一下，因為看到他在腰部附近接球，以為是要漏球，想不到是把球接起來，自己判斷上出現失誤，不過也對西蒙斯那種大聯盟級的守備感到佩服。
(中時電子報)
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