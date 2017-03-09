中壢文化新村、七福新村易淹水 水務局施工改善

中壢區龍岡文化新村、七福新村等社區，因地勢較低容易淹水，市府水務局日前完成改善工程，市議員梁為超9日舉辦說明會，讓居民了解效益。(賴佑維攝)

桃園市中壢龍岡文化新村與七福新村因地勢低窪容易淹水，市府水務局日前完成改善工程，市議員梁為超9日邀集水務局在地方舉辦說明會，讓居民不再擔心遇雨就淹的困擾。

梁為超說，工程位於中壢區，位於龍崗一帶，屬於中壢龍岡都市計畫區的範圍。但近年因為都市發展迅速，有蓄水功能的埤塘消失，農地的滯洪量也減少。此外當地龍昌、龍福路開發時墊高基地形成路提效應，導致文化新村成為相對低地，近年幾場暴雨都導致文化新村、七福新路嚴重積淹水。所幸水務局的改善工程，讓民眾不再擔心淹水。

(中時)