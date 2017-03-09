刪除外勞期滿出國規定 勞動部提醒雇主應提前2至4個月續聘

《就業服務法》去年11月3日修正公布刪除外籍勞工於聘僱期滿應出國1日始得再入國工作的規定，勞動部提醒，雇主應在聘期屆滿前2個月至4個月內，為願意繼續受僱的外籍勞工申辦續聘許可，或者應為不續聘但仍有留台工作意願的外勞辦理轉換雇主，否則即涉嫌違反《就業服務法》規定，得處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

據勞動部統計，截至今年2月底止，雇主申請期滿續聘案件有2萬6,900件，已核准續聘有2萬1,381件，其中家庭類有1萬67件、事業類有1萬1,314件。申請期滿轉換案件有3,191件，已有新雇主申請接續聘僱案件計655件，243件是家庭類、412件是事業類。

在《就業服務法》修正後，先前過渡期已經結束，勞動部解釋，雇主應於聘期屆滿前的2至4個月內，確認外籍勞工是否同意仍由雇主繼續聘僱，如果外籍勞工同意續聘，雇主應向勞動部申請外籍勞工期滿續聘；如果外籍勞工不願意續聘欲返國，雇主應於聘期屆滿前的14日內，為外籍勞工辦理出國手續；但如果外籍勞工想轉換至新雇主處工作，原雇主應於聘期屆滿前2至4個月內向勞動部申請期滿轉換，勞動部將依外籍勞工意願，於轉換雇主的資訊系統登錄相關資訊，以便新雇主聯繫接洽媒合事宜。

勞動部提醒，雇主務必於聘期屆滿前2個月至4個月內為不續聘的外籍勞工辦理期滿轉出申請，以免因違反《就業服務法》第57條第9款及第67條第1項規定，而被處以新台幣6萬元以上30萬元以下的罰鍰。若外籍勞工因此權益受損，因有不可歸責的事由，勞動部將同意其轉換雇主或工作，以保障其就業權益。

(中時)