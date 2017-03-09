刪除外勞期滿出國規定 勞動部提醒雇主應提前2至4個月續聘
《就業服務法》去年11月3日修正公布刪除外籍勞工於聘僱期滿應出國1日始得再入國工作的規定，勞動部提醒，雇主應在聘期屆滿前2個月至4個月內，為願意繼續受僱的外籍勞工申辦續聘許可，或者應為不續聘但仍有留台工作意願的外勞辦理轉換雇主，否則即涉嫌違反《就業服務法》規定，得處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。
據勞動部統計，截至今年2月底止，雇主申請期滿續聘案件有2萬6,900件，已核准續聘有2萬1,381件，其中家庭類有1萬67件、事業類有1萬1,314件。申請期滿轉換案件有3,191件，已有新雇主申請接續聘僱案件計655件，243件是家庭類、412件是事業類。
在《就業服務法》修正後，先前過渡期已經結束，勞動部解釋，雇主應於聘期屆滿前的2至4個月內，確認外籍勞工是否同意仍由雇主繼續聘僱，如果外籍勞工同意續聘，雇主應向勞動部申請外籍勞工期滿續聘；如果外籍勞工不願意續聘欲返國，雇主應於聘期屆滿前的14日內，為外籍勞工辦理出國手續；但如果外籍勞工想轉換至新雇主處工作，原雇主應於聘期屆滿前2至4個月內向勞動部申請期滿轉換，勞動部將依外籍勞工意願，於轉換雇主的資訊系統登錄相關資訊，以便新雇主聯繫接洽媒合事宜。
勞動部提醒，雇主務必於聘期屆滿前2個月至4個月內為不續聘的外籍勞工辦理期滿轉出申請，以免因違反《就業服務法》第57條第9款及第67條第1項規定，而被處以新台幣6萬元以上30萬元以下的罰鍰。若外籍勞工因此權益受損，因有不可歸責的事由，勞動部將同意其轉換雇主或工作，以保障其就業權益。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。