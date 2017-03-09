林志玲深V薄紗飄仙氣 辣曬爆乳美腿太犯規

林志玲現身代言活動，親切向粉絲揮手打招呼。（圖／取材自太陽雨微博）

林志玲以一襲深V薄紗性感現身。（圖／取材自太陽雨微博）

粉絲捕捉林志玲在場邊的可愛神情。（圖／取材自微博）

藝人林志玲今（9日）在上海出席活動代言，引來眾多粉絲到場搶見女神一面，而她以一身深V薄紗短裙亮相，除了大秀胸前深邃事業線，一雙雪白美腿也相當搶鏡，抹殺不少攝影師底片。

林志玲今現身活動，除了敬業的善盡代言人責任，也不斷向粉絲們揮手打招呼，親切性格依舊，而最吸引大家眼球的是，她一身仙氣爆表的女神服裝，只見她上身是深V馬甲設計微露酥胸，而下半身到大腿根部的短裙，搭配一層半透明薄紗，讓她的逆天長腿若隱若現，性感中不失優雅，散發清新脫俗的氣質。

另外，粉絲也目擊林志玲在場邊等候的發呆模樣，可愛神情更是融化眾人的心，貼出女神全身照直誇「我們大長腿姐姐，脖子以下都是腿」，大讚簡直像小仙女。

(中時電子報)