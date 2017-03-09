金車公司中壢廠更換鍋爐 減少汙染物排放

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金車公司中壢廠內原有9部燃油鍋爐，去年汰換為燃氣鍋爐，每年減少排放PM2.5約14.7公噸，減少硫氧化物約51.4公噸。(賴佑維攝)

桃園市金車公司中壢廠內原有9部燃油鍋爐，去年汰換為燃氣鍋爐，每年減少排放PM2.5約14.7公噸，減少硫氧化物約51.4公噸。9日桃園市長鄭文燦前往參觀，肯定企業改善設備，創造環境、經濟與就業3贏的局面。

鄭文燦說，桃園市常態使用的重油鍋爐超過670座，2015年起積極輔導改善後，2年內已有47座重油鍋爐改用天然氣鍋爐。估計每年可減少排放PM2.5約89.7公噸，約相當於2685輛柴油大貨車的1年排放量。另外也減少硫氧化物約379.1公噸，對改善空氣品質大有助益。

(中時)