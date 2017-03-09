玩真的 永平生自排旅行社行程出國
桃園市楊梅區永平工商觀光科不少學生參加遊程規畫比賽獲得各種獎項，校方說，希望學生學以致用，因此由7名學生和旅行社接洽，實際安排2團學生們到新加坡、馬來西亞5天4夜的行程，將來畢業更能與產業無縫接軌。
7名規劃行程的學生分別是羅之凌、謝妤君、蕭友茹、鍾燕庭、江榐崴、林怡亭、周廷和，他們曾奪得多項觀光遊程規畫競賽獲獎。但始終未有實際的安排旅程出遊，校方為了讓學生不再紙上談兵，和旅行社接洽，7名學生們排出行程後，再和旅行社討論。學生們說，實際安排後，發現理想與現實有所差異，有了這次經驗，將來進入業界肯定能更快上手。
(中時)
關鍵字：永平工商觀光科
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