日月潭水域如何玩得合法安全？日管處告訴您
日月潭的山光水色，在在吸引遊客流連忘返，印象中的日月潭玩法不外乎是乘船或單車遊湖，想要知道日月潭有哪些水域是許可以從事水域遊憩活動的水域嗎? 需要注意那些許多水域遊憩活動的安全知識與常識呢?日管處將於17日下午在向山遊客暨行政中心辦理水域遊憩活動安全講習，歡迎民眾參與了解。
日管處表示，日月潭分為日潭和月潭，日潭大部分是供動力小船載送遊客至各碼頭的鄰近景點旅遊，月潭則是大部分劃入非動力水域遊憩活動區域，目前日月潭許可的水域遊憩活動種類有手划船、獨木舟、風浪板、水上腳踏車及立式划槳等。
從事水域遊憩活動經營業者，除應具有水域遊憩活動經營業之合法登記證外、尚須投保責任保險及傷害保險、及持有合格開放性水域救生員執照，並提供保養良好、無損壞之手划船、獨木舟、風浪板、水上腳踏車及立式划槳裝備，帶客從事水域遊憩活動前，應就設備詳加說明、示範暨活動安全教育宣導，活動途中不得棄置遊客不顧或任由遊客脫隊單獨活動。
自己操槳、划著獨木舟探訪水沙漣祕境，絕對是少有人嘗試過的經驗，但可別以為划獨木舟、風浪板是件容易的事，遊客下水前須事先檢查裝備，聽從教練的指導練習正確操槳方式，學習正確操槳方法，注意許多水域遊憩活動的安全知識與常識，才能確保遊客的安全。
日管處將於17日下午一點半，邀請到現任中華民國水中運動協會副秘書長潘志榮為水域遊憩業者們講述如何落實水域遊憩活動安全，並邀請到台灣遊艇帆船協會王崇武博士，為船舶經營業者講解如何告知遊客乘船安全須知，確保所有遊客皆能快快樂樂地來一趟日月潭親水之旅。
水域遊憩活動安全研習報名專線聯絡人：管理課曾課員 049-2341215。
(中時)
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