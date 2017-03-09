來去公園賞花燈 四湖鄉11日邀民眾喝咖啡聽音樂
四湖鄉公所配合植樹節與運動公園燈會，訂於11日下午4點30分起，舉辦「來去公園賞花燈，聆聽音樂饗宴活動」，邀請民眾一同賞花燈、喝咖啡、聽音樂、領樹苗、遊公園，同時表揚鄉內模範優異兒童。
四湖鄉「花燈點亮幸福」活動，1日起至4月6日在四湖運動公園登場，活動推出1個多星期獲得民眾好評，主燈區四湖運動公園及副燈區三條崙海清宮前小公園、廟後寺廟花燈，已成為民眾休閒遊樂首選。
四湖鄉公所把握這股熱潮，訂於11日下午4點30分舉辦「來去公園賞花燈，聆聽音樂饗宴」活動，除了表揚本鄉模範優異兒童外，還有音樂演奏、品嘗咖啡、贈送樹苗，歡迎民眾前來同樂。
四湖鄉鄉長蘇國瓏表示，四湖運動公園閒置多年，如今在公所團隊努力下，呈現鳥語花香美景，本月初登場的小燈會，以及11日的「來去公園賞花燈‧聆聽音樂饗宴」，就是希望進一步把藝文氣息帶進鄉內。
(中時)
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