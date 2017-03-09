李元簇辭世 府成立工作小組協助治喪
前副總統李元簇8日辭世，總統蔡英文今指派府代理秘書長劉建忻前往弔唁；府方說，總統特別指示全力協助治喪，府已成立工作小組，進行規劃。近期蔡總統也將親往弔唁。
總統府今天透過新聞稿指出，李元簇昨天辭世，蔡總統得知後深感不捨，除致上哀思並請家屬珍重節哀外，今天上午特指派總統府代理秘書長劉建忻前往靈前弔唁，並和家屬商討治喪安排。
總統府表示，李元簇一生為國、貢獻良多，協助家屬辦理後續治喪事宜，總統府責無旁貸，總統特別指示全力協助治喪，目前總統府已成立工作小組，進行相關規劃。近期蔡總統也將親往弔唁，表達對李元簇無盡哀思。
總統府指出，劉建忻除了第一時間聯繫苗栗縣政府給予協助，今天上午前往弔唁時，並偕同府第三局局長李南陽與李元簇家屬商討治喪安排，相關規劃會參考慣例並充分尊重家屬意見，在研商確認後對外說明。1060309
(中央社)
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