陸委會回應張志軍 籲君子相交以和為貴
大陸國台辦主任張志軍日前聲稱「台獨之路走到盡頭就是統一」。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，這是不當的說法，並呼籲兩岸「君子相交，以和為貴」，透過溝通化解分歧。
行政院大陸委員會今天舉行例行記者會，邱垂正在會中針對相關提問作上述表示。
他說，台灣民主尊嚴及民眾福祉是政府推動政策的核心，政府致力推動兩岸關係和平穩定政策堅定而一貫。近10個月來，多次向對岸釋出最大善意，對維繫雙方良性互動關係採取言行一致與負責任態度，相信各界有目共睹。「我們不認為應該受到這樣的指責與威脅。」
他表示，當前因兩岸制度差異、整體情勢發展使雙方交流互動出現一些變化，在此複雜敏感時刻，北京方面不需要將台灣內部事務與作為無限上綱認為是台獨，更不需要一再採取威嚇性作法與言論，傷害台灣人民情感及造成國際質疑，更無助於兩岸關係正向發展。
邱垂正說，現階段兩岸欠缺互信是事實，為了增加兩岸互信，雙方務實溝通是必要的，透過溝通對話才能化解分歧進而求同存異。
他表示，有了這個過程，兩岸才有達到「心靈契合」的可能。為了兩岸人民福祉以及兩岸關係和平穩定，呼籲兩岸「君子相交，以和為貴」。
大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍日前說，「台獨之路走到盡頭就是統一」、這樣的統一方式「會付出巨大的代價」。
決策高層7日表示，張志軍對台灣出言恐嚇、充滿惡意，不禁令人質疑兩岸關係至今沒有起色，是張志軍從中作梗。兩岸官員8日也向大陸對台單位喊話，期待對岸多些正能量的回應，共同溝通與合作，才是達到對岸領導人長期提的兩岸「心靈契合」的唯一方法。
針對這些匿名官員說法，邱垂正不予評論。1090309
(中央社)
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