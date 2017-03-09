菲防長：美勸退陸黃岩島填海計畫

菲律賓國防部長羅倫沙納今天披露，中國大陸原本打算在黃岩島填海造地，但在美國的勸說下打消念頭。

羅倫沙納（Delfin Lorenzana）在一場國防部論壇中說，「中方計劃於去年6月在黃岩島填海，實際上，我們接到報告說，已有載著沙泥及建築材料的船隻過去。但美方告訴他們別這麼做。」

他補充，「在一些考量之下，中國停止這項計畫。」

黃岩島距菲國馬辛洛克鎮約124海里，依據聯合國海洋法公約，位於菲國200海里專屬經濟海域範圍內。

2012年4月菲陸黃岩島對峙事件發生之後，陸方控制了黃岩島，持續驅逐菲國漁民。這個事件成為促使菲國將南海爭議提交國際仲裁的最後一根稻草。

位於海牙的常設仲裁法庭，去年7月裁決大陸南海9段線在國際法下沒有效力，且菲律賓漁民有權到黃岩島捕魚。菲律賓總統杜特蒂為改善馬尼拉與北京的關係，對仲裁結果保持低調。

羅倫沙納在論壇上說明，外界認為杜特蒂打算「撇開」南海案仲裁結果，「這是錯誤的認知，總統只是說現在暫時不要去談它，讓我們好好處理與中方之間的衝突。」

他說，如果大陸真的在黃岩島大興土木，那麼杜特蒂可能會改變現在對大陸的態度，「總統有設紅線，一旦中國人開始鑽井探油，我們就會跟他們對話。」

大陸據信已將至少南海7座海上地物打造成人工島，並安置軍事設施。

菲律賓前外交部長雅賽曾透露，大陸國家主席習近平曾向杜特蒂承諾，大陸不會把黃岩島修建為人工島。1060309

(中央社)