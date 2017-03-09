台灣紅埔桃酒 獲德國酒類競賽金牌評價

德國世界酒類競賽（Mundus Vini）公布春季品酒結果，來自台灣農村、由高雄餐旅大學技術轉移以黑后葡萄釀造而成的「樹生紅埔桃酒」獲得金牌等級的評價。

德國世界酒類競賽的春季品酒會於2月底結束，來自44國近200名專家，耗費4天評選全球6200款酒，選出33款特級金牌酒、1043款金牌酒和1392款銀牌酒。

獲得特級金牌和金牌的酒款幾乎都來自歐洲和南美洲，台灣的葡萄酒在群強競爭下，仍獲得金牌評價。

高雄餐旅大學助理教授陳千浩表示，黑后葡萄是從日本引進台灣，受風土影響，品質本來不突出，但他採用特殊熱熟成釀造法，熟成7年後，整體口感更加圓潤厚實。

他說，能在世界傳統釀酒國家中再奪佳績，對他自己與合作夥伴樹生酒莊的洪吉倍、洪良杰父子而言，是歷經10年辛苦耕耘的成果，證明台灣釀酒產業可以像國外酒莊一樣扎根。1060309

(中央社)