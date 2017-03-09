台灣紅埔桃酒 獲德國酒類競賽金牌評價
德國世界酒類競賽（Mundus Vini）公布春季品酒結果，來自台灣農村、由高雄餐旅大學技術轉移以黑后葡萄釀造而成的「樹生紅埔桃酒」獲得金牌等級的評價。
德國世界酒類競賽的春季品酒會於2月底結束，來自44國近200名專家，耗費4天評選全球6200款酒，選出33款特級金牌酒、1043款金牌酒和1392款銀牌酒。
獲得特級金牌和金牌的酒款幾乎都來自歐洲和南美洲，台灣的葡萄酒在群強競爭下，仍獲得金牌評價。
高雄餐旅大學助理教授陳千浩表示，黑后葡萄是從日本引進台灣，受風土影響，品質本來不突出，但他採用特殊熱熟成釀造法，熟成7年後，整體口感更加圓潤厚實。
他說，能在世界傳統釀酒國家中再奪佳績，對他自己與合作夥伴樹生酒莊的洪吉倍、洪良杰父子而言，是歷經10年辛苦耕耘的成果，證明台灣釀酒產業可以像國外酒莊一樣扎根。1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。