地瓜媽伴過動兒 重起爐灶卻找不回客人

宜蘭1名蕭姓母親接受人安基金會輔導，賣烤地瓜維生，但去年為照顧過動兒，暫時歇業。由於最近孩子情況好轉，蕭母決定再賣地瓜時，卻面臨客人流失，基金會盼大眾幫她再自立。

今年50歲的蕭媽媽在宜蘭獨力扶養患有過動症、目前就讀國一的兒子。兩年前起，她接受人安基金會羅東平安站的輔導，在羅東火車站前賣起烤地瓜維生。

去年，蕭媽媽的兒子因情緒較不穩定，為照顧兒子，她只好陪同上課、安撫情緒，導致有半年的時間無法出攤賣烤地瓜，過著省吃儉用的拮据生活。由於今年2月開學後，兒子狀況逐漸好轉，因此她也可以重拾瓜爐再度出發，不料卻面臨人生的另一個困境，等待克服。

「半年沒工作了，之前的常客都流失了」蕭媽媽今天說，因太久未出攤，以前1天能賣近百條地瓜，現在連30條都賣不完，十分擔心生計。

人安基金會羅東平安站說，在人安服務的個案中，有許多像蕭媽媽一樣，常因時間、工作、經濟、教養孩子，分身乏術，希望大眾挹注愛心，幫助蕭媽再度自立。1060309

(中央社)