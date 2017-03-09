韓女星孔孝真 抵台開心揮手致意

在台擁高人氣的韓國女星孔孝真今天搭機來台，她罕見搭商務中心電動車至證照查驗台，正常通關入境，大批粉絲接機，場面一度混亂。

以《嫉妒的化身》、《主君的太陽》及《沒關係，是愛情啊！》等韓劇在台擁有高人氣與知名度的「收視女王」孔孝真，以特別嘉賓身分為廠商開幕站台。

她晚間搭機抵台，明天晚上出席活動，她親切跟粉絲們揮手致意，原先要安排快速通關入境，不過，她罕見搭商務中心電動車至查驗台，正常通關入境，大批粉絲接機，場面一度混亂，所幸平安上車前往台北。1060309

(中央社)