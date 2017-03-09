總統府：法官年金議題 司法院已在溝通

我要評比

總統府今天表示，關於法官年金議題，司法院已和年金改革委員會和年金辦公室進行溝通，若有各種重要議題需要更多更好的討論，會加開會議。

司改國是會議分組會議陸續進行第二輪，國是委員、台大法律系教授林鈺雄昨天質疑議題遴選標準，他說，議題超載、時間有限，司法官年金議題恐只有14分鐘可討論，若正當性、程序問題無法獲解決，是否繼續參加還要思考。

總統府發言人黃重諺表示，經過他了解，關於法官年金議題，司法院已和年金改革委員會和年金辦公室進行溝通，有需要會在會議討論，不會只有14分鐘。

對於環境犯罪議題，黃重諺說，與會委員有共識支持，且討論超過一小時；若有各種重要議題需要更多更好的討論，會加開會議。1060309

(中央社)