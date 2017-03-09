年銷千萬 馬酒成中華郵政通路新寵兒

我要評比

中華郵政跟馬祖酒廠談合作代售3款馬祖高粱酒，不到1年營業額加起來賣出千萬元，迅速擠進前10大熱銷商品，成為中華郵政通路新寵兒。

馬祖酒廠與中華郵政合作行銷，從去年5月30日辦理委託代銷簽約，去年6月1日正式全省21個特等及一等郵局同步上架。尤其是15年陳高大藍寶瓷瓶裝外型設計很大氣，農曆年節檔期開賣送禮銷量大。

馬祖酒廠實業公司表示，郵局購買很方便，價格還比市售通路便宜近3成，而且有品質保證。

馬祖高粱酒去年10月10日國慶酒會上指定唯一國宴酒，10月25日僑委會宴請全球各地僑界惜別晚宴酒品仍採用馬祖高粱酒，贈送僑胞伴手禮也是馬祖酒廠小英就職紀念酒。去年，酒廠定調所有產品名稱，統稱馬祖高粱酒，去年營利也是酒廠60年來最高。1060309

(中央社)