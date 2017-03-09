政府攬才 內政部通過外籍人才認定標準
國籍法修正施行後，外國高級專業人才申請歸化已無須放棄原國籍。內政部今天通過「歸化國籍之高級專業人才認定標準」，未來事業主管機關須出具推薦理由書，提請內政部審核。
內政部下午舉行部務會報，為落實國籍法，會中通過「歸化國籍之高級專業人才認定標準」草案，外國人如向中央目的事業主管機關申請及獲高級專業人才推薦理由書，即可檢附相關文件到住所地的戶政事務所申請歸化。
內政部指出，依據「國籍法」第9條第4項的規定，由中央目的事業主管機關推薦科技、經濟、教育、文化或藝術、體育及其他領域的高級專業人才，有助中華民國利益，經內政部邀請社會公正人士及相關機關召開審查會審核通過者，申請歸化無須喪失原有國籍。
考量專業人才的認定廣泛且複雜，內政部特別研訂「歸化國籍之高級專業人才認定標準」草案，提供高級專業人才的認定標準，並明文規範推薦理由書為各機關推薦人才必備文件，此外，外籍申請人也可自行檢具專業證明等相關文件報請機關推薦。
內政部說，已依1月19日發布的「歸化國籍高級專業人才審查會設置要點」，函請各機關指派代表及提供各類專業領域的社會公正人士建議名單，以利組成審查會辦理後續事宜。
內政部表示，「歸化國籍之高級專業人才認定標準」草案將依法制作業程序，於今年3月中旬前發布施行，歡迎各機關多多推薦各類高級專業外國人才，也歡迎所有外國朋友主動洽機關推薦，早日成為正港台灣人，共同為台灣的發展而努力。1060309
(中央社)
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