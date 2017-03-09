連江衛生局：冠脂妥皆為正貨 無需擔心

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有關台灣冠脂妥偽藥案，連江縣衛生局表示，供貨直銷商裕利公司已保證所供貨藥品均為正貨，請鄉親勿過於擔心。

連江縣衛生局9日上午發布公告說，連江縣立醫院及各島院所進用的藥品皆透過部立醫院聯標案採購，供貨商為原廠阿斯特捷利康直銷商裕利公司，裕利公司保證所供貨藥品均為正貨，請鄉親勿過於擔心。1060309

(中央社)