鄭麗君李永豐吳念真 擔任文總執行委員
中華文化總會今天開第七屆執諮委會，選出這屆執諮委，包括總統蔡英文、副總統陳建仁、文化部長鄭麗君、紙風車文教基金會執行長李永豐、導演吳念真等都是執行委員。
中華文化總會今天下午2時在公務人力發展中心福華文教會館舉行第七屆第一次執行委員暨諮議委員會議，會中由會員選出35名執行委員、候補6名執委，11名諮詢委員、候補2名諮委。
第一次執行委員暨諮議委員大會中，推舉蔡總統擔任會長、副總統陳建仁及江春男擔任副會長、吳靜吉任諮議委員會召集人，林錦昌為秘書長。
以下為第七屆文化總會新任執行委員名單：
1.蔡英文（會長，總統）
2.陳建仁（副會長，副總統）
3.江春男（副會長，專欄作家）
4.許勝雄（金寶電子工業股份有限公司董事長）
5.鄭麗君（文化部 部長）
6.柯一正（紙風車文教基金會 董事長）
7.李成家（美吾華懷特生技集團 董事長）
8.陳飛龍（南僑化學工業 董事長）
9.路 平（中央廣播電臺 董事長）
10.郝廣才（格林文化 發行人）
11.林明成（華南金控 副董事長）
12.鄭弘儀（電(視)臺 節目主持人）
13.黃崇仁（力晶集團 總裁）
14.林正儀（國立故宮博物院 院長）
15.簡志忠（圓神出版機構 董事長）
16.陳哲芳（耐斯企業集團 總裁）
17.李永豐（紙風車文教基金會 執行長）
18.李 遠（臺北市文化基金會 董事長）
19.李傳洪（薇閣文教基金會 董事長）
20.徐旭東（遠東集團 總裁）
21.吳文欽（吳念真企劃製作有限公司 董事長）
22.初安民（印刻文學生活誌 社長兼總編輯）
23.陳金德（台灣中油股份有限公司 董事長）
24.陳榮泉（科學城物流 董事長）
25.何美玥（亞東關係協會科技交流委員會 主任委員）
26.洪三雄（國票綜合證券股份有限公司 董事長）
27.施俊吉（臺灣證券交易所 董事長）
28.黃輝珍（台灣綜合研究院 董事長）
29.吳東進（新光金控 董事長）
30.黃茂雄（東元電機集團 會長）
31.蔡明忠（富邦金控 董事長）
32.王金平（立法委員）
33.林中進（行政院 政務顧問）
34.宣明智（智原科技股份有限公司 董事長）
35.廖了以（前中華民國總統府資政）
候補
1.陳進財（中華民國全國工業總會 常務監事）
2.黃子成（鎰勝工業股份有限公司 董事長）
3.王光祥（三圓建設關係企業 董事長）
4.黃育徵（台灣糖業股份有限公司 董事長）
5.何煖軒（華航集團 董事長）
6.陳景林（天染工坊 藝術總監）
新任諮議委員名單
1.吳靜吉（召集人，政治大學科技管理研究所 名譽教授）
2.黃光男（藝術創作者、台灣藝術大學兼任教授）
3.唐美雲（唐美雲歌仔戲團 團長）
4.陳玲玉（國際通商法律事務所 律師）
5.陳守國（壹電視 總經理）
6.柯珀汝（晉和國際實業有限公司 負責人）
7.朱宗慶（朱宗慶打擊樂團 創辦人暨藝術總監）
8.張瑞昌（東海大學通識中心兼任副教授）
9.翁金珠（拓展文教基金會 董事長）
10.陳啟村（台灣工藝之家協會 榮譽理事長）
11.林谷芳（晉和國際實業有限公司 負責人）
候補
1.蔡登俊（超捷國際物流股份有限公司董事長）
2.秦嘉鴻（中華民國工業區廠商協進會總會長）。1060309
(中央社)
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